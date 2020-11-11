Угроза войны в трейлере второго сезона сериала «Пенниуорт» о молодости дворецкого Бэтмена

Вышел трейлер второго сезона сериала «Пенниуорт», который рассказывает о молодом Альфреде Пенниуорте — дворецком Бэтмена. Посмотреть его можно на ютьюбе.

Во втором сезоне проблем у Пенниуорта становится только больше. Ситуация в Лондоне становится все напряженнее, а возможной угрозой становится гражданская война.

«Настоящая революция по ту сторону Атлантики. Кто‑нибудь, звоните в Pennyworth Securities», — написали в инстаграме создатели по поводу выхода второго сезона.