Угроза войны в трейлере второго сезона сериала «Пенниуорт» о молодости дворецкого Бэтмена

Вышел трейлер второго сезона сериала «Пенниуорт», который рассказывает о молодом Альфреде Пенниуорте — дворецком Бэтмена. Посмотреть его можно на ютьюбе.
Во втором сезоне проблем у Пенниуорта становится только больше. Ситуация в Лондоне становится все напряженнее, а возможной угрозой становится гражданская война.
«Настоящая революция по ту сторону Атлантики. Кто‑нибудь, звоните в Pennyworth Securities», — написали в инстаграме создатели по поводу выхода второго сезона.
Сезон выйдет 13 декабря. Как стало известно ранее, первые четыре эпизода будут появляться еженедельно до 3 января, а остальные шесть станут доступны позже, в 2021 году. В России продолжение сериала можно будет посмотреть по подписке на «Кинопоиске HD».
Действие ленты разворачивается в 1960-х в Англии. По сюжету бывший солдат, 20-летний Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон), создает частную охранную компанию и начинает работать с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса Уэйна.