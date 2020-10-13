Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт» о молодости дворецкого Бэтмена

Действие ленты разворачивается в 1960-х в Англии. По сюжету бывший солдат, 20-летний Альфред Пенниуорт ( Джек Бэннон ), создает частную охранную компанию и начинает работать с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Олдридж), отцом Брюса Уэйна.

Выход второго сезона «Пенниуорта» запланирован на 13 декабря. Первые четыре эпизода будут появляться еженедельно до 3 января, а остальные шесть — станут доступны позже в 2021 году. В России продолжение сериала можно будет посмотреть по подписке на «Кинопоиск HD».