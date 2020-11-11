В сети появился трейлер мелодрамы «Дикий горный тимьян» с Эмили Блант и Кристофером Уокеном

Фильм стал первой за двенадцать лет режиссерской работой лауреата «Оскара» Джона Патрика Шэнли, автора драмы «Сомнения», триллера «Выжить» и комедии «Во власти Луны». В центре сюжета — взаимоотношения ирландской фермерши Розмари Малдун и ее соседа Энтони Рейли, чей отец планирует продать семейный дом своему американскому племяннику.

В сети появился трейлер мелодрамы «Wild Mountain Thyme» («Дикий горный тимьян», или в других источниках — «Дикая парочка»). Видео появилось на ютьюб-канале кинокомпании Bleecker Street.

Главные роли в фильме, который кинокомпания называет «комедийной, трогательной и безумно романтичной историей», сыграли Эмили Блант, Джейми Дорнан, Кристофер Уокен и Джон Хэмм. Картина основана на пьесе Шэнли «За пределами Маллингара», впервые поставленной на Бродвее в 2014 году.

По словам обозревателей The Hollywood Reporter, пьеса наполнена «меланхолическим юмором и глубокой тоской по сердцу, дому, земле, вере и чувству принадлежности», а ее герои — «восхитительные, колючие и часто горькие, но полные чувства».

Киноадаптация произведения выйдет в прокат 11 декабря. В России фильм можно будет увидеть в марте. Также весной Эмили Блант появится на экранах в сиквеле хоррора «Тихое место», третью часть которого анонсировали накануне.