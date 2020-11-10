В России суд отменил приговор бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы

В Самаре суд отменил приговор, вынесенный в отношении троих бывших руководителей полиции Уфы по делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Об этом сообщается на сайте суда.

Уголовное дело передадут на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкирии. При этом состав суда будет другим. Пока бывших полицейских отправили под домашний арест на три месяца.

В 2018 году, по версии следствия, Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук изнасиловали свою коллегу, которая работала дознавательницей, в отделе МВД по Уфимскому району Башкирии. СМИ сообщали, что потерпевшая — дочь заместителя руководителя Росгвардии по Башкирии Ирека Сагитова. После обвинений и полицейских, и дознавательницу уволили из органов.

В 2019 году суд приговорил Павла Яромчука к шести годам колонии, а Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — к семи годам каждого. В 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку снизил срок с шести до четырех лет.