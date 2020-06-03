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Суд оправдал уфимских полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:02

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отдела полиции, ранее обвинявшихся в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Об этом пишет «Интерфакс».

Суд принял решение оправдать Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, потому что «никаких доказательств вины не было», рассказал адвокат Аслям Халиков. Третьему фигуранту дела, Павлу Яромчуку, сократили срок тюремного заключения с шести до четырех лет.

Адвокат потерпевшей дознавательницы Ирина Валиева и гособвинитель намерены обжаловать решение. Адвокат уточнила, что не может объяснить решение суда, поскольку еще не видела его мотивировочную часть. «Поэтому мы не можем сказать, почему суд посчитал невиновными, какие доказательства оказались для суда недостаточными. Мы, конечно, не просто удивлены, но мы по-прежнему в боевом состоянии, будем обжаловать», — заявила Валиева.

Матвеева, Галиева и Яромчука задержали в Уфе в конце октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги, работавшей дознавателем. Следствие посчитало, что изнасилование произошло в ночь на 30 октября в здании МВД России по Уфимскому району.

По неподтвержденной информации, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук, 50-летний глава отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и 51-летний начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев употребляли алкоголь в кабинете последнего. Они пригласили к себе потерпевшую («Коммерсант-Уфа» сообщал, что она дочь заместителя руководителя Росгвардии по Башкирии Ирека Сагитова). По одной из версий, дознаватель пришла в кабинет Матвеева одна, потому что думала, что ее вызывают по работе. По другой — с ней была подруга.

Полицейских, а также дознавательницу и ее подругу уволили из полиции. Галиева и Матвеева приговорили к семи годам колонии общего режима, Яромчука — к шести годам. Суд также обязал их выплатить потерпевшей 3 млн рублей, хотя она подавала к ним иск на 100 млн рублей компенсации. Защита бывших полицейских обжаловала приговор «в виду отсутствия события преступления», а гособвинитель потребовал отменить приговор как чрезмерно мягкий (защита потерпевшей согласилась с этим).

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