Вручение «Золотой Маски» проведут онлайн

Церемонию вручения премии «Золотая Маска» переведут в онлайн-формат. Организаторы объяснили это ростом числа заражений коронавирусом и желанием предотвратить дополнительные риски для коллег.

Трансляцию смогут посмотреть не только участники фестиваля, но и все желающие. Она начнется 10 ноября в 12.00 по Москве и будет доступна портале «Рамблер».

Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина сказала, что проведение церемонии онлайн — новый и вполне экстремальный опыт для организаторов. Но им очень хочется вручить заслуженные «Маски» лауреатам — пусть и виртуально.

«В ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому нам кажется важным довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека», — заявила Ревякина.

«Золотая маска» — это одновременно и российская театральная премия, и фестиваль. Он проходит ежегодно с 1995 года при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.

В этом году из‑за распространения коронавируса показы спектаклей участников перенесли с традиционных весенних месяцев на сентябрь и октябрь.