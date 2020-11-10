Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна

Протестующие в Ереване около здания парламента избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Как пишет издание, между демонстрантами и охранниками Мирзояна произошел конфликт. Демонстранты окружили автомобиль, вытащили оттуда Мирзояна и избили его.

В потасовку вмешались военные и охранники, Мирзояна вернули в автомобиль. Факт избиения Мирзояна подтверждает РБК, корреспондент издания утверждает, что спикеру парламента «плохо».

Издание Arminfo писало, что Мирзоян находился в машине с детьми. На место происшествия приехала карета скорой помощи, однако медики какое‑то время не могли подойти к пострадавшему.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в армянском Минздраве, жизни Мирзояна ничего не угрожает. По данным News.am, спикер парламента находится в больнице.

На Мирзояна напали в ходе протестов, начавшихся в Ереване после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соответствующее соглашение подписали Пашинян, российский президент Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, Армения вернет Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики». В ближайшее время в Нагорный Карабах прибудут российские миротворцы. Почитать об условиях прекращения огня можно здесь.

Жители столицы Армении города Еревана после объявления прекращения огня вышли на массовые демонстрации. По данным «Интерфакса», митингующие захватили здание правительства страны — несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна.