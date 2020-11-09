Эдриен Броуди и Вера Фармига сыграют в триллере «Саламандра живет дважды»

Американские актеры Эдриен Броди и Вера Фармига сыграют главные роли в мистическом триллере «Саламандра живет дважды», сообщил Variety.

Съемки фильма начнутся будущей весной. Режиссером фильма выступит новозеландский кинопродюсер Ант Тимпсон. Сценарий напишет Тоби Харвард — автор комедийного триллера «Иди к папочке» с Элайджей Вудом. Спродюсируют картину Эмма Слейд и Кэти Холли.

Лента расскажет историю о загадочном мужчине, потерявшем память — его роль исполнит Броди. Героя обнаружат на берегу удаленного острова женщина и ее дочь, в руках у незнакомца окажется пуленепробиваемый портфель.

В сентябре Эдриен Броди рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса, и пошутил, что начал после этого говорить по-русски.