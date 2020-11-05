ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» рассказал об угрозах DDos-атакой

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», который пройдет в Петербурге с 12 по 19 ноября, сообщил об угрозах организаторам, а также объявил дополнительную программу. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

По словам организаторов «Бок о бок», им стали угрожать «досснуть сервера» для онлайн-показов, а также сорвать офлайн-показы. Автор одного из посланий прикрепил скриншот, на котором он «гордо позирует с бомбой и автоматом Калашникова», рассказали представители мероприятия.

Организационный комитет фестиваля подал заявления в Следственный комитет, петербургскую прокуратуру и аппараты уполномоченных по правам человека в Петербурге и России. Организаторы «Бок о бок» потребовали возбудить уголовное дело по статьям 272-й и 273-й УК РФ за приготовление к DDoS-атаке, а также по статьям 280-й («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282-й УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Офлайн-встречи с создателями и показы пройдут на площадке «Пальма». Среди гостей — немецкая актриса Барбара Зукова, режиссеры Филиппо Менегетти («Ты и я») и Фараз Шариат, актер Бенни Раджайпур («Без обид»), режиссер, актер и специалист по работе со СМИ на транстемы Джейк Граф, Антон Макинтош, Катя Мессорош и трансинициативная группа «Т-Действие».

В дискуссии также примут участие режиссеры Светлана Сигалаева, Максим Печерский, Инга Сухорукова и Катя Михеева. Встречи и дискуссии проведут российские журналисты Ксения Реутова, Ренат Давлетгильдеев, Дмитрий Барченков, Мария Лацинская, Ксения Морозова, Саша Шаргородская и другие.

На фестивале покажут 34 фильма, в том числе — «Без обид», «С.Э.М», «Год белой луны», «Фикус» и «Поцелуй в сумерках». Посмотреть их можно будет офлайн в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова или онлайн на платформе Festival Scope — на сайте билеты появятся 3 ноября, их стоимость составит 300 рублей. Кроме того, можно будет купить абонемент сразу на несколько онлайн-показов. Чтобы попасть на офлайн-показы, придется приехать в «Пальму» за полчаса до начала фильма — заранее билеты продаваться не будут.