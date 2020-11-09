перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих 17:17
СМИ: мэрия Москвы обсуждает возможность закрытия ночных клубов и баров 16:59
Французская пара нашла письмо времен Первой мировой, которое когда‑то так и не доставил голубь 16:45
Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на обвинения в домогательствах 16:42
mos.ru В Москве появятся новые полосы для общественного транспорта
В Москве появятся новые полосы для общественного транспорта 16:14
Российский фильм «Спутник» взял главный приз фестиваля научно-фантастического кино в Италии 16:09
Мария Колесникова написала о том, что с ней происходило после похищения 15:52
На военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник с топором и автоматом убил троих. Его задержали Обновлено в 15:45
Van Heusen представил рубашки, которые не боятся пятен 15:34
Olga Ozik/Pixabay В ОАЭ разрешили пить алкоголь и ужесточили наказание за домогательства
В ОАЭ разрешили пить алкоголь и ужесточили наказание за домогательства 15:25
Новосибирскую медсестру, бросившую ребенка за волосы, уволили из больницы 15:22
В российском приюте для животных массово убили собак 14:54
Лиам Галлахер покажет VR-концерт, записанный во время сплава по Темзе 14:44
Что все-таки произошло в Будапеште? Расскажет «Черная Вдова» 14:29
BTS и Леди Гага: премия MTV European Music Awards раздала награды 13:45
Между Москвой в Минском будет ходить «Ласточка»
Между Москвой в Минском будет ходить «Ласточка» 13:24
В Подмосковье введут новые ограничения из‑за коронавируса 13:12
Владимир Путин уволил пятерых министров 13:00
«Мы засрали планету»: музыканты-экосексуалы снялись в новом видео Ксении Собчак об утилизации мусора 12:13
Уровень воды в Байкале упал ниже критической отметки 12:10
Отключить рекламу

Новосибирскую медсестру, бросившую ребенка за волосы, уволили из больницы

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:22

Медсестру новосибирской туберкулезной больницы, бросившую маленькую девочку за волосы на кровать, уволили с работы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова главы регионального Минздрава Константина Хальзова.

По словам Хальзова, медсестру уволили в пятницу, 6 ноября. Это произошло после того, как в медучреждение отправилась комиссия во главе с заместителем Хальзова Андреем Лихановым и уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко.

«Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Параллельно вся информация по этому поводу была предоставлена СК, прокуратуре и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы медицинская сестра была уволена», — сказал Хальзов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании поручил комиссии проверить действия не только конкретного человека, допустившего нарушения, но и организацию работы в больнице в целом.

Видеоролик, в котором медсестра бросает маленькую девочку за волосы на кровать, появился 6 ноября в паблике в «ВКонтакте» «Инцидент. Новосибирск». Делом сразу заинтересовались СК, прокуратура, Минздрав и уполномоченный по правам человека.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
РИА Новости
Генпрокуратура РФ
Люди
Константин Хальзов
Надежда Болтенко
Андрей Травников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить