Новосибирскую медсестру, бросившую ребенка за волосы, уволили из больницы

Медсестру новосибирской туберкулезной больницы, бросившую маленькую девочку за волосы на кровать, уволили с работы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова главы регионального Минздрава Константина Хальзова.

По словам Хальзова, медсестру уволили в пятницу, 6 ноября. Это произошло после того, как в медучреждение отправилась комиссия во главе с заместителем Хальзова Андреем Лихановым и уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко.

«Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Параллельно вся информация по этому поводу была предоставлена СК, прокуратуре и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы медицинская сестра была уволена», — сказал Хальзов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании поручил комиссии проверить действия не только конкретного человека, допустившего нарушения, но и организацию работы в больнице в целом.

Видеоролик, в котором медсестра бросает маленькую девочку за волосы на кровать, появился 6 ноября в паблике в «ВКонтакте» «Инцидент. Новосибирск». Делом сразу заинтересовались СК, прокуратура, Минздрав и уполномоченный по правам человека.