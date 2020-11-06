Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку

Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту видеоролика, на котором медсестра детской туберкулезной больницы города жестоко обращается с ребенком. Об этом пишет ТАСС.
Незадолго до этого в паблике «Инцидент. Новосибирск» появилось видео, на котором медсестра берет маленькую девочку за волосы и бросает на кровать. Как заявила женщина, снявшая ролик, так медработница ведет себя регулярно.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По словам автора видео, дело происходит в Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице.
Я поначалу подумала, что, может, я ошиблась, ну как так, медсестра ходила, улыбалась всегда, она нас принимала, когда мы на госпитализацию приехали. Ну не скажешь, что на такое способна. Решила поставить на сон-час камеру (дети в палате находятся только тогда, когда спать ложатся). После сна я стала просматривать, и вот, что на видео — та же самая медсестра берет ребенка за волосы и швыряет в кровать», — написала автор видео в паблике «Инцидент. Новосибирск».
Девушка уточнила, что в больнице не стали смотреть видео, и пригрозили, что вызовут полицию, если она продолжит съемку. Она передала материалы в СК, там ответили, что ознакомятся, но поначалу даже не спросили, в каком медучреждении лежит автор ролика.
Медсестру на видео отстранили от работы, также готовится приказ о ее увольнении, сообщили в региональном Минздраве. 6 ноября в больницу должна выехать специальная комиссия регионального министерства здравоохранения. Делом также заинтересовались прокуратура Новосибирской области и областной аппарат детского омбудсмена — ведомства уже начали проверку нарушения прав ребенка.