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Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:45

Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту видеоролика, на котором медсестра детской туберкулезной больницы города жестоко обращается с ребенком. Об этом пишет ТАСС.

Незадолго до этого в паблике «Инцидент. Новосибирск» появилось видео, на котором медсестра берет маленькую девочку за волосы и бросает на кровать. Как заявила женщина, снявшая ролик, так медработница ведет себя регулярно.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По словам автора видео, дело происходит в Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице.

«Я как‑то проснулась от шума в палате (время уже было 7 утра) и решила заглянуть, что там произошло, может, упал кто, ударился. Увидела, что бежит девочка, и медсестра, которая на видео, ловит ребенка за волосы и бьет по лицу.
Я поначалу подумала, что, может, я ошиблась, ну как так, медсестра ходила, улыбалась всегда, она нас принимала, когда мы на госпитализацию приехали. Ну не скажешь, что на такое способна. Решила поставить на сон-час камеру (дети в палате находятся только тогда, когда спать ложатся). После сна я стала просматривать, и вот, что на видео — та же самая медсестра берет ребенка за волосы и швыряет в кровать», — написала автор видео в паблике «Инцидент. Новосибирск».

Девушка уточнила, что в больнице не стали смотреть видео, и пригрозили, что вызовут полицию, если она продолжит съемку. Она передала материалы в СК, там ответили, что ознакомятся, но поначалу даже не спросили, в каком медучреждении лежит автор ролика.

Медсестру на видео отстранили от работы, также готовится приказ о ее увольнении, сообщили в региональном Минздраве. 6 ноября в больницу должна выехать специальная комиссия регионального министерства здравоохранения. Делом также заинтересовались прокуратура Новосибирской области и областной аппарат детского омбудсмена — ведомства уже начали проверку нарушения прав ребенка.

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