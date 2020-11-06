Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку

Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту видеоролика, на котором медсестра детской туберкулезной больницы города жестоко обращается с ребенком. Об этом пишет ТАСС.

Незадолго до этого в паблике «Инцидент. Новосибирск» появилось видео, на котором медсестра берет маленькую девочку за волосы и бросает на кровать. Как заявила женщина, снявшая ролик, так медработница ведет себя регулярно.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.