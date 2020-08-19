Spotify назвал самые популярные треки у российских пользователей

Стриминговый сервис Spotify подвел итоги первого месяца в России — раскрыл самые популярные треки у российских пользователей и назвал города, где чаще всего пользуются сервисом. Статистикой с «Афишей Daily» поделились представители компании.

Абсолютным лидером по числу прослушиваний стала корейская k-pop-группа BTS, на втором месте — российский рэпер Моргенштерн. Его совместный с Элджеем трек «Cadillac» набрал больше всего прослушиваний с момента запуска Spotify в России. На втором месте среди популярных песен — «Blinding Lights» от The Weeknd.

BTS — единственная зарубежная группа в топ-5 самых популярных артистов. Кроме Моргенштерна туда вошли Kizaru, Скриптонит и Макс Корж. А «Blinding Lights» единственная иностранная песня в пятерке самых прослушиваемых. Остальные — уже названный «Cadillac», «Дежавю» Kizaru, «Fendi» Rakhim, а также «X.O» Andro и The Limba.

Самым популярным жанром у российских слушателей стал русский рэп. За ним идут зарубежный и русский поп, зарубежный хип-хоп и русский рок. Чаще всего сервисом пользуются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

Spotify запустился в России 15 июля. «Афиша Daily» подробно рассказывала о сервисе, разбирала его полезные, но не самые очевидные функции. А наш музыкальный редактор Николай Овчинников взял интервью у гендиректора сервиса в России и СНГ Ильи Алексеева.