«Мы засрали планету»: музыканты-экосексуалы снялись в новом видео Ксении Собчак об утилизации мусора

Журналистка Ксения Собчак выпустила новый выпуск своей программы «Осторожно, Собчак!». Он посвящен экосексуальности и важности раздельного сбора мусора. Видеоролик можно найти на ютьюбе.

В выпуске появляются российские музыкальные артисты, которые позиционируют себя как экосексуалы и отдают должное проблеме сортировки мусора: Иван Дорн, московская группа «Пасош», дуэт из Москвы «#2Маши».

Собчак в ролике помогает Дорну на уборке мусора в Тимирязевском парке («Мы засрали планету!» — утверждает певец), узнает, грязнее в Москве или Киеве, и что получается из переработанных отходов, разбирается вместе с «Пасош» в маркировках на мусорных контейнерах. Дорн рассказал журналистке о вегетарианстве, своем доме и любви ходить по нему голым.

Из видео можно узнать, чем реальность по сбору мусора отличается от того, как все должно быть, и как проходит мусорная реформа в России.