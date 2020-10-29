Ксения Собчак рассказала об угрозах себе и семье после поста о религии и свободе слова

Ксения Собчак рассказала об угрозах и оскорблениях, которые поступили в ее адрес после заявлений о свободе слова. Она прикрепила в своем телеграм-канале скриншот с угрозами и требованиями извинений.

Ранее Собчак опубликовала в инстаграме пост, в котором заявила, что французский лидер Эммануэль Макрон «ее герой в эти дни», а государства и мировые религии пытаются отнять свободу слова. Журналистка поддержала французского президента, который ранее назвал «исламистским терактом», «мракобесием и насилием» убийство учителя истории за карикатуры на пророка Мухаммеда (это вызвало негативную реакцию представителей ислама).

«Если что‑то тебе не нравится — не смотри, уйди, не вовлекайся. Оставляя свободу всем остальным делать то, что хочется и нравится им. Все, что не описано уголовным кодексом, — все разрешено», — написала в посте Собчак.

После этого журналистке стали поступать угрозы. На скриншоте, который опубликовала Собчак, ей пишут, что «выйти на нее не проблема». Ей также, возможно, угрожали обезглавливанием: на одном из сообщений пишут, что «ее голова окажется там же».