Ксения Собчак рассказала об угрозах себе и семье после поста о религии и свободе слова

Ксения Собчак рассказала об угрозах и оскорблениях, которые поступили в ее адрес после заявлений о свободе слова. Она прикрепила в своем телеграм-канале скриншот с угрозами и требованиями извинений.
Ранее Собчак опубликовала в инстаграме пост, в котором заявила, что французский лидер Эммануэль Макрон «ее герой в эти дни», а государства и мировые религии пытаются отнять свободу слова. Журналистка поддержала французского президента, который ранее назвал «исламистским терактом», «мракобесием и насилием» убийство учителя истории за карикатуры на пророка Мухаммеда (это вызвало негативную реакцию представителей ислама).
«Если что‑то тебе не нравится — не смотри, уйди, не вовлекайся. Оставляя свободу всем остальным делать то, что хочется и нравится им. Все, что не описано уголовным кодексом, — все разрешено», — написала в посте Собчак.
После этого журналистке стали поступать угрозы. На скриншоте, который опубликовала Собчак, ей пишут, что «выйти на нее не проблема». Ей также, возможно, угрожали обезглавливанием: на одном из сообщений пишут, что «ее голова окажется там же».
«Меня не обижают ваши оскорбления и карикатуры. <…> Я могу протестовать, отвечать, уходить — но не резать голову в ответ на слова. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже. <…> Не нравится эта культура? Не живите в ней. Не учитесь во французских школах и не читайте газет», — прокомментировала угрозы Собчак.
Журналистка заявила изданию Znak.com, что угрозы поступают всей ее семье. Она планирует обратиться в полицию. «Угрозы идут потоком и мне, и моему сыну, и всей семье с чеченских и дагестанских номеров», — уточнила Собчак.
29 октября произошли сразу три нападения на французских граждан. Утром в Ницце мужчина с ножом напал на людей и убил троих человек, одну женщину обезглавили. Власти назвали это терактом. Через несколько часов в Авиньоне другой нападавший был застрелен полицейскими: он угрожал им ножом. В городе Джидда, Саудовская Аравия, неизвестный совершил атаку на французское консульство и ранил охранника.