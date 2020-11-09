В Москве заработал портал для приемных родителей

В Москве заработал портал usynovi-moskva.ru для родителей, которые хотят усыновить ребенка. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

На сайте содержится информация о детях-сиротах и о том, как усыновить ребенка, сообщает московская мэрия. Портал пригодится не только будущим родителям, но и сотрудникам органов опеки и попечительства, работникам центров содействия семейному воспитанию, уточняется в релизе.

На портале можно найти все центры содействия семейному воспитанию, информацию о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов. Приемные родители, уже усыновившие ребенка при помощи ресурса смогут узнать больше о мерах социальной поддержки и сопровождении замещающих семей. На сайте есть раздел общественного совета опекунов.

О постинтернатном патронате можно прочитать в разделе «Выпускники». Здесь также есть информация о том, какую помощь можно получить от государства после выхода из центра.