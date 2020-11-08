В Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли из собора Святой Софии

В Стамбуле умерла кошка Гли из собора Святой Софии, ставшая неофициальным символом храма. Об этом у себя в твиттере сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Он рассказал, что Гли, которая с 24 сентября лечилась в одной из частных стамбульских клиник для животных, скончалась «от преклонного возраста». Животному было 16 лет.

«Мы никогда не забудем тебя, Гли», — написал Ерликая, разместив фотографию кошки и добавив, что он «глубоко опечален».