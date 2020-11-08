В Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли из собора Святой Софии

В Стамбуле умерла кошка Гли из собора Святой Софии, ставшая неофициальным символом храма. Об этом у себя в твиттере сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.
Он рассказал, что Гли, которая с 24 сентября лечилась в одной из частных стамбульских клиник для животных, скончалась «от преклонного возраста». Животному было 16 лет.
«Мы никогда не забудем тебя, Гли», — написал Ерликая, разместив фотографию кошки и добавив, что он «глубоко опечален».
Гли была, пожалуй, самым известной кошкой Стамбула и одной из самых известных кошек в мире. В поле зрения СМИ она попала во время визита президента США Барака Обамы в Стамбул в 2009 году. Американский лидер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе посетили собор Святой Софии. Гли вышла к ним навстречу, а Обама почесал ее за ухом — это сделало кошку звездой.
Гли родилась в 2004 году, с рождения ее опекала турецкий археолог и реставратор Дефне Бали, работающая в Святой Софии. Гли родила одного котенка по имени Каракыз, однако через год он попал под туристический автобус.
Прочитать о Гли подробнее можно в специальном материале «Афиши Daily».
Собор Святой Софии в Стамбуле более тысячи лет был крупнейшим в мире православным храмом. После падения Византийской империи и захвата города османами в 1453 году собор был превращен в мечеть. Однако в 1934 году он получил музейный статус. С 1985 года Айя-София включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле турецкие власти превратили ее в мечеть.