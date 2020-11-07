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«Все закончилось!»: как на улицах Нью-Йорка празднуют победу Джо Байдена на выборах 20:55
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«Все закончилось!»: как на улицах Нью-Йорка празднуют победу Джо Байдена на выборах

Николай Удинцев
Сегодня в 20:55

Вечером 7 ноября американские медиа сообщили, что кандидат в президенты Джо Байден победил в штате Пенсильвания, что должно обеспечить ему победу в президентских выборах. В Нью-Йорке, где Байден победил с существенным отрывом, в этот момент было около полудня. Люди на улицах начали радоваться победе, кричать, хлопать, а водители — сигналить. Видео с реакцией нью-йоркцев на победу Байдена и поражение Трампа стали вирусными в твиттере.

Бонус: реакция (шуточная) на победу Байдена в Лос-Анджелесе

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