«Все закончилось!»: как на улицах Нью-Йорка празднуют победу Джо Байдена на выборах

Вечером 7 ноября американские медиа сообщили, что кандидат в президенты Джо Байден победил в штате Пенсильвания, что должно обеспечить ему победу в президентских выборах. В Нью-Йорке, где Байден победил с существенным отрывом, в этот момент было около полудня. Люди на улицах начали радоваться победе, кричать, хлопать, а водители — сигналить. Видео с реакцией нью-йоркцев на победу Байдена и поражение Трампа стали вирусными в твиттере.
«Живу в Нью-Йорке всю жизнь и никогда не видела ничего подобного»
«Люди буквально танцуют на улицах»
«Толпа празднует победу Джо Байдена в выборах на Таймс-сквер»
«Тот момент, когда ты узнаешь [про победу]»
«Соседи превратили мусорные баки в музыкальные инструменты»
«Нью-Йорк — город-призрак» (цитата Трампа во время дебатов с Байденом. — Прим. ред.)
«Нью-Йорк жив, люблю его!»
Бонус: реакция (шуточная) на победу Байдена в Лос-Анджелесе
«Хорошо, в Нью-Йорке все кричат из‑за победы Байдена, поэтому я вышел на улицу и покричал вместе со своими соседями в Лос-Анджелесе»