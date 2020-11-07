Исследование: сокращение потребления мяса поможет побороть глобальное потепление

Переход людей на диету, содержащую меньшее количество мяса, поможет в борьбе с глобальным потеплением. Об этом говорится в исследовании команды американо-британских экологов, передает Independent.

Новый рацион снизит уровень выбрасываемых парниковых газов и, соответственно, замедлит темпы климатических изменений. В работе указано, что даже ликвидация основных загрязнителей воздуха не избавит от роста средней температуры в мире и не поможет удержать ее на уровне 1,5 °C. Именно этот градус поставили целью в рамках Парижского соглашения 2015 года.

Эксперты заявили, что при производстве продуктов питания происходит выброс четверти всех парниковых газов, из них 14,5% приходится на молочную и мясную продукциию. Больше всего воздух загрязняют говядина, телятина, свинина и баранина. Коровы и овцы выделяют много метана при переваривании пищи. Кроме того, парниковые газы образовываются и при вырубке лесов, на месте которых создаются пастбища.

Наиболее эффективной диетой для снижения уровня выброса парниковых газов оказался рацион, включающий свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты и умеренное количество молочки, мяса и яиц. Это поможет достичь цель Парижского соглашения, но с вероятностью в 50%. Климатолог из Оксфордского университета и ведущий автор исследования Майкл Кларк заявил, что действовать нужно уже сейчас, хотя начинать нужно было еще 10 лет назад.

Ранее климатологи сообщили, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. Температура воды была выше нуля и на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.