Власти Австрии объявили о закрытии «радикальных мечетей» из‑за теракта в Вене

Власти Австрии намерены закрыть «радикальные мечети» после теракта в Вене. Об этом заявили министр внутренних дел страны Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб, передает агентство APA.

Решение было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом. «Речь идет о лишении правового статуса и роспуске организаций», — пояснили в агентстве.

Министры подчеркнули, что это решение нельзя рассматривать как атаку на религию — оно представляет собой лишь меру по борьбе с терроризмом.

Вечером 2 ноября у синагоги в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

По данным МВД страны, в результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист. Власти утверждают, что теракт был спланирован заранее, а нападавшие связаны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).