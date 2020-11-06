Alyona Alyona швыряет посуду в Гудкова в новом клипе «Dancer»

Сюжет «Dancer» разворачивается вокруг истории двух персонажей: девушки в образе горничной, которая любит бить посуду, и одноглазого парня-консьержа, влюбленного в эту особу, но безответно. Действие происходит в месте, похожем на отель «Гранд Будапешт».

Съемками занималась студия «Чикен Карри» Александра Гудкова — ему же досталась главная роль в клипе. Режиссером выступил Дмитрий Чернявский — автор видео на фит Jamala и Alyona Alyona «Жалі».

«Владимир предложил нам совместную работу уже давно. Прислал варианты битов, один из них нам очень понравился. Мы с командой тогда были на Бали, писали альбом. Я была очень уставшей, и хотелось тусоваться, но было негде. Соответственно, мне пришла идея написать трек о теле, которое устало и хочет подальше от всех людей. Припев решили сделать международным, чтобы Кошмар хоть немного что‑то понимал», — рассказала Alyona Alyona.

Помимо совместного клипа авторы песни запустили танцевальный челлендж #dancerdancer в тиктоке. Для участия в нем нужно выучить вирусный танец и повторить его в своем аккаунте. За лучшее видео обещают призы. Подробнее об этом — здесь.

В сентябре Alyona Alyona поделилась клипом на песню «Сумно». Он посвящен женщинам, которые пострадали от насилия.