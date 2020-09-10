Alyona Alyona посвятила новый клип «Сумно» женщинам, пострадавшим от насилия

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась клипом на песню «Сумно». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Alyona Alyona посвятила видео женщинам, которые пострадали от насилия. В клипе снялась Анастасия Луговая, подвергшаяся нападению в поезде Мариуполь-Киев в ночь с 31 июля на 1 августа. Как уточняется в описании к видео, Луговую избили на глазах ее маленького сына и пытались изнасиловать.

«Эта история цепляет за самое сердце, западает прямо в душу. Эта история для тех, кто попадал в такую ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Не молчите! » — отметила рэп-исполнительница в аннотации к ролику.