В Твери испачкали краской граффити с изображением Солженицына

В Твери неизвестные измазали красной краской воссозданное граффити с изображением лауреата Нобелевской премии писателя Александра Солженицына и его фразой «Жить не по лжи!». Об этом пишет издание «7×7» со ссылкой на члена регионального отделения правозащитного общества «Мемориал» Сергея Глушкова.
Исходное граффити было сделано в 2018 году на фасаде дома № 32 в Смоленском переулке местным художником Виктором «Джокером» Лебедевым к 100-летию Солженицына. Местные власти его создание не согласовывали и оштрафовали Лебедева на 2500 рублей.
После этого один из жильцов дома начал проводить кампанию за уничтожение граффити, объясняя это «предательством Солженицына». Он пожаловался на изображение в местную администрацию и прокуратуру, позже к его борьбе присоединилось движение «Суть времени» и представители партии КПРФ. В итоге суд постановил «привести фасад в первоначальное состояние», но художник отказывался это делать, предпочитая платить штрафы.
В июле 2020 года граффити закрасили активисты практически неизвестной политической партии «РОТ фронт». Почти сразу же после этого губернатор Тверской области распорядился восстановить изображение в «заметном» месте. Виктор Лебедев воссоздал граффити с портретом Солженицына на фасаде дома № 29 по бульвару Радищева.
По словам Глушкова, краска на граффити появилась «неслучайно», поскольку люди целились в область глаз и, возможно, воспользовались подъемником либо пейнтбольным ружьем. «То, что нарисовано на фасаде, ценно, потому что это труд художника и память об известном человеке. Если ты не согласен с Солженицыным в чем‑то, то выражай это легальным способом — не обмазывай его портрет грязью, краской с понятным намеком», — сказал Глушков.
В «РОТ Фронте» заявили изданию, что активисты движения не имеют отношения к нанесению краски на граффити. «То, что произошло сейчас, я могу трактовать как стихийное проявление народного недовольства. Возможно, у кого‑то зубы уже перестали скрежетать, и он решил перейти к таким действиям», — отметил первый секретарь тверского отделения партии Вячеслав Сычев.