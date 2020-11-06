В Твери испачкали краской граффити с изображением Солженицына

В Твери неизвестные измазали красной краской воссозданное граффити с изображением лауреата Нобелевской премии писателя Александра Солженицына и его фразой «Жить не по лжи!». Об этом пишет издание «7×7» со ссылкой на члена регионального отделения правозащитного общества «Мемориал» Сергея Глушкова.

Исходное граффити было сделано в 2018 году на фасаде дома № 32 в Смоленском переулке местным художником Виктором «Джокером» Лебедевым к 100-летию Солженицына. Местные власти его создание не согласовывали и оштрафовали Лебедева на 2500 рублей.

После этого один из жильцов дома начал проводить кампанию за уничтожение граффити, объясняя это «предательством Солженицына». Он пожаловался на изображение в местную администрацию и прокуратуру, позже к его борьбе присоединилось движение «Суть времени» и представители партии КПРФ. В итоге суд постановил «привести фасад в первоначальное состояние», но художник отказывался это делать, предпочитая платить штрафы.

В июле 2020 года граффити закрасили активисты практически неизвестной политической партии «РОТ фронт». Почти сразу же после этого губернатор Тверской области распорядился восстановить изображение в «заметном» месте. Виктор Лебедев воссоздал граффити с портретом Солженицына на фасаде дома № 29 по бульвару Радищева.