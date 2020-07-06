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В Твери закрасили граффити с изображением Солженицына и его фразой «Жить не по лжи»

Сегодня в 9:49

В Твери закрасили известное граффити с изображением лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына и его фразой «Жить не по лжи». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Граффити было сделано на фасаде дома в 2018 году № 32 в Смоленском переулке местным художником Виктором «Джокером» Лебедевым к 100-летию Солженицына. Изображение художник сделал вместе с депутатом городской думы Твери от «Единой России» Ильей Холодовым, однако местные власти его создание не согласовывали и оштрафовали Лебедева на 2,5 тысяч рублей.

После этого житель дома, прокурор в отставке Андрей Чугуевский, начал проводить кампанию за уничтожение граффити, объясняя это «предательством Солженицына». В 2018 году он пожаловался на граффити в администрацию Московского района Твери, в прокуратуру и губернатору Тверской области Игорю Рудене.

К борьбе против этого граффити присоединилось движение «Суть времени» Сергея Кургиняна и представители партии КПРФ. В итоге суд постановил «привести фасад в первоначальное состояние», но художник отказывался это делать, предпочитая платить штрафы.

Несколько месяцев назад неизвестные закрасили частицу «не» во фразе «Жить не по лжи». Теперь изображение было закрашено активистами практически неизвестной политической партии «Рот Фронт», который считают, что «жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране».

По словам вдовы писателя Натальи Солженицыной, местные власти таким образом «расписались, что живут и хотят жить по лжи».

Ранее памятник нобелевскому лауреату по литературе установили в Таганском районе Москвы в декабре прошлого года. Тогда же в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну.

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