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В Дании 214 человек заразились мутировавшим коронавирусом, который нашли у норок

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:03

Мутировавшую форму коронавируса, ранее обнаруженную у датских норок, нашли у 214 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт датского государственного института, обнаружившего передачу вируса людям от норок.

Измененный SARS-CoV-2 нашли у 214 из 5 102 образцов. Их анализировали с 8 июня по 18 октября — тот самый период, во время которого среди датских норок случилась вспышка коронавируса. Отмечается, что 200 из них живут в регионе Северная Ютландия (там особенно сильно пострадали норковые хозяйства), остальные — за его пределами.

Ранее датские власти приняли решение уничтожить все поголовье норок в стране (17 млн особей), чтобы не допустить распространение коронавируса. Тогда же сообщалось о 12 зараженных мутировавшей формой SARS-CoV-2 — один из них жил на острове Зеландия, остальные — в Северной Ютландии.

Мутация опасна, в првую очередь, тем, что снижает способность организма вырабатывать антитела. Значит, создаваемая вакцина может стать неэффективной. В ВОЗ, однако, заявляют, что делать выводы о влиянии мутации на вакцину пока рано.

Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Страна является крупнейшим в Европе производителем норкового меха.

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ИТАР-ТАСС
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