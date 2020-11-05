перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
До 40% тестов на COVID-19 могут показывать ложноотрицательный результат. И дело не в их качестве 13:48
«Запредельный уровень жестокости»: бывшая подруга Петра Павленского рассказала о насилии и пытках 13:46
Феминистки запустили акцию после появления Михаила Скипского в игре «Что? Где? Когда?» 13:40
staatsoper.de Оперу Марины Абрамович покажут на гигантских экранах в центре Лондона
Оперу Марины Абрамович покажут на гигантских экранах в центре Лондона 13:12
На Premier вышло шоу «Рассказ уволенного». В нем люди раскрывают правду о своих бывших местах работы 12:48
На Владимира Соловьева подали в суд за оскорбления. Сумма иска — 5 млн рублей 12:38
Ученые установили источник загадочных космических радиовсплесков. Им оказалась нейтронная звезда 12:10
В Госдуму внесли проект закона о неприкосновенности экс-президента независимо от периода полномочий 11:52
Michael Amadeus/Unsplash В России снова выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки
В России снова выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки 10:53
Умерла актриса Эльза Рейвен. В фильме «Назад в будущее» она собирала деньги на починку часов 10:33
Arcade Fire представили новую песню. Первую за более чем три года 10:29
В Беларуси возбудили уголовные дела против администраторов телеграм-канала Nextа 10:09
В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября 9:41
Недовольные работой курьеров жители Хамовников блокировали работу «Яндекс.Лавки» 9:24
Jo-Anne McArthur/Unsplash В Дании убьют всех норок из‑за мутировавшей формы коронавируса
В Дании убьют всех норок из‑за мутировавшей формы коронавируса 8:50
РАМТ откроет мультимедийную выставку-инсталляцию к 100-летию театра Вчера в 20:57
Выборы президента в США, Моргенштерн в гостях у Дудя и другие новости дня Вчера в 20:38 Дайджест
В Италии ввели комендантский час и чрезвычайное положение из‑за COVID-19 Вчера в 20:03
Лана Дель Рей пожертвовала 350 тысяч долларов индейскому народу навахо Вчера в 18:56
В России появился проект защиты женщин в барах и ресторанах «Позовите Галю!» Вчера в 18:11
Отключить рекламу

«Запредельный уровень жестокости»: бывшая подруга Петра Павленского рассказала о насилии и пытках

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:46

Бывшая соратница художника-акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина рассказала о постоянном насилии со стороны своего экс-партнера. Девушка раскрыла подробности жизни с Павленским в интервью изданию Wonderzine.

Шалыгина заявила, что художник часто избивал и насиловал ее, а также применял психологическое насилие. Он отметила «запредельный уровень жестокости» со стороны Павленского и сравнила его методы (девушка назвала их «пыткой») с концентрационным лагерем «по уровню экстремальности»).

«Я помню, у меня реально было черное тело, низ тела был черного цвета, ноги и все остальное, дышать было больно, ощущение, что он мне пару ребер сломал. Был период, когда он бил меня каждый день, мог просто по тем же синякам бить меня снова. На меня страшно было смотреть», — рассказала Шалыгина в интервью.

По ее словам, Павленский «следил за своим имиджем героя и спасителя» и был в этом искренен; однако художник являлся «такой же властью, как и та, против которой боролся». У художника после отсидки в Бутырской тюрьме появился «пунктик на уважении», сообщила Шалыгина.

Также экс-соратница Павленского рассказала, что он вынудил ее перестать общаться с ребенком от первого брака, которому на момент знакомства Шалыгиной с художником было пять лет. При этом, по заявлению девушки, акционист никогда не обижал их общих детей.

«Он никогда не трогал девочек, он был любящим отцом. С ними у него было бесконечное терпение. Он мог долго объяснять, бесконечно водить их куда‑то, рассказывать. Со мной все было иначе», — заявила она.

Павленский известен радикальными перформансами: он, например, обматывался колючей проволокой, зашивал свой рот, отрезал себе мочку уха и прибивал собственную мошонку к брусчатке на Красной площади.

Павленский с семьей был вынужден эмигрировать в 2017 году в Европу после акции с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке. Во Франции он совершил похожее преступление — поджег Банк Франции, за что его приговорили к году тюрьмы и двум годам условного заключения.

В октябре у Шалыгиной вышла книга «По лицу он меня не бил» в издательстве АСТ. В ней девушка подробно описала свою жизнь с Павленским.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить