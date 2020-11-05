«Запредельный уровень жестокости»: бывшая подруга Петра Павленского рассказала о насилии и пытках

Бывшая соратница художника-акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина рассказала о постоянном насилии со стороны своего экс-партнера. Девушка раскрыла подробности жизни с Павленским в интервью изданию Wonderzine.

Шалыгина заявила, что художник часто избивал и насиловал ее, а также применял психологическое насилие. Он отметила «запредельный уровень жестокости» со стороны Павленского и сравнила его методы (девушка назвала их «пыткой») с концентрационным лагерем «по уровню экстремальности»).

«Я помню, у меня реально было черное тело, низ тела был черного цвета, ноги и все остальное, дышать было больно, ощущение, что он мне пару ребер сломал. Был период, когда он бил меня каждый день, мог просто по тем же синякам бить меня снова. На меня страшно было смотреть», — рассказала Шалыгина в интервью.

По ее словам, Павленский «следил за своим имиджем героя и спасителя» и был в этом искренен; однако художник являлся «такой же властью, как и та, против которой боролся». У художника после отсидки в Бутырской тюрьме появился «пунктик на уважении», сообщила Шалыгина.

Также экс-соратница Павленского рассказала, что он вынудил ее перестать общаться с ребенком от первого брака, которому на момент знакомства Шалыгиной с художником было пять лет. При этом, по заявлению девушки, акционист никогда не обижал их общих детей.

«Он никогда не трогал девочек, он был любящим отцом. С ними у него было бесконечное терпение. Он мог долго объяснять, бесконечно водить их куда‑то, рассказывать. Со мной все было иначе», — заявила она.

Павленский известен радикальными перформансами: он, например, обматывался колючей проволокой, зашивал свой рот, отрезал себе мочку уха и прибивал собственную мошонку к брусчатке на Красной площади.

Павленский с семьей был вынужден эмигрировать в 2017 году в Европу после акции с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке. Во Франции он совершил похожее преступление — поджег Банк Франции, за что его приговорили к году тюрьмы и двум годам условного заключения.

В октябре у Шалыгиной вышла книга «По лицу он меня не бил» в издательстве АСТ. В ней девушка подробно описала свою жизнь с Павленским.