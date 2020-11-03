Netflix приступил к съемкам третьего сезона сериала «Ты». Об этом стриминговый сервис сообщил на своей странице в твиттере.

В новых эпизодах снова появятся Виктория Педретти и Пенн Бэджли, а также к актерскому составу шоу присоединятся Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл и Скотт Спидман. Работать над сериалом продолжат продюсеры и сценаристы Сера Гэмбл и Грег Берланти.