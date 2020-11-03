Netflix приступил к съемкам третьего сезона сериала «Ты». Об этом стриминговый сервис сообщил на своей странице в твиттере.
В новых эпизодах снова появятся Виктория Педретти и Пенн Бэджли, а также к актерскому составу шоу присоединятся Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл и Скотт Спидман. Работать над сериалом продолжат продюсеры и сценаристы Сера Гэмбл и Грег Берланти.
Когда именно третий сезон «Ты» появится на Netflix, пока не сообщается. Известно только то, что сериал продолжит рассказывать историю серийного убийцы Джо Голдберга и его девушки. В конце второго сезона, вышедшего в декабре 2019 года, пара переехала в пригород Лос-Анджелеса.
Шоу основано на одноименном романе писательницы Кэролайн Кепнес, который вышел в прошлом году на русском языке («Афиша Daily» тогда публиковала отрывок из романа). Затем мы поговорили с автором книги об обаятельных злодеях, романтических комедиях и писательском блоке.