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Netflix приступил к съемкам третьего сезона сериала «Ты»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:48

Netflix приступил к съемкам третьего сезона сериала «Ты». Об этом стриминговый сервис сообщил на своей странице в твиттере.

В новых эпизодах снова появятся Виктория Педретти и Пенн Бэджли, а также к актерскому составу шоу присоединятся Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл и Скотт Спидман. Работать над сериалом продолжат продюсеры и сценаристы Сера Гэмбл и Грег Берланти.

Когда именно третий сезон «Ты» появится на Netflix, пока не сообщается. Известно только то, что сериал продолжит рассказывать историю серийного убийцы Джо Голдберга и его девушки. В конце второго сезона, вышедшего в декабре 2019 года, пара переехала в пригород Лос-Анджелеса.

Шоу основано на одноименном романе писательницы Кэролайн Кепнес, который вышел в прошлом году на русском языке («Афиша Daily» тогда публиковала отрывок из романа). Затем мы поговорили с автором книги об обаятельных злодеях, романтических комедиях и писательском блоке.

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