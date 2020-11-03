Arcade Fire создали плейлист для голосующих на выборах США

Канадская группа Arcade Fire подготовила плейлист американцев, которые сегодня голосуют на выборах президента страны. Его можно послушать на платформе Spotify.
Участники коллектива, братья Уин и Уилл Батлеры в рамках акции #JoyToThePolls составили список из 11 треков, среди которых нет ни одной их композиции. В плейлист вошли протестная песня «Tonight The Streets Are Ours» Ричарда Хоули, «Hand Clapping Song» от The Meters и «Get Thee Behind Me Satan» Эллы Фитцжеральд и Пола Уэстона.
По словам организаторов, цель проекта — превратить национальное голосвание в праздник.
Выборы в США проходят 3 ноября. На них также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.
В июле Уилл Батлер из Arcade Fire выпустил сингл «Surrender» с нового сольного альбома, а также клип на него. По его словам, это песня о дружбе, которая пытается маскироваться под песню о любви.