Уилл Батлер из Arcade Fire выпустил сингл с нового сольного альбома, а также клип на него

Уилл Батлер из группы Arcade Fire выпустил сингл с нового сольного альбома, а также клип на него. Песня называется «Surrender».
Музыкант говорит, что «Surrender» — это песня о дружбе, которая пытается маскироваться под песню о любви.
Всего на пластинке, которая получила название «Generations», будет десять треков. Она, по словам артиста, будет посвящена непростым отношениям между близкими.
Первый сольный альбом Уилла Батлера — «Policy» — вышел пять лет назад. В 2018 году Arcade Fire выступали на Пикнике «Афиши», тогда же мы поговорили с Батлером о России, его самом счастливом дне и, конечно, музыке.