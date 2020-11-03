В московском метро появился поезд, который поможет бездомным животным найти хозяев

В московском метро запустили состав в поддержку бездомных животных «Хвосты и лапки». В нем пассажиры могут выбрать себе домашнего питомца.

Внутри вагонов — 72 портрета кошек и собак, которые ищут дом. По QR-коду под фото можно увидеть анкету питомца, прочитать про его привычки и характер. Снимки питомцев, которые обрели хозяина, будут помечать стикером «Уже дома».

Тематический поезд будет курсировать в течение полугода по Арбатско-Покровской линии.

Поезд «Хвосты и лапки» стал продолжением одноименного онлайн-сервиса по поиску хозяев для бездомных животных. Его Департамент транспорта Москвы запустил в начале октября совместно с московскими и подмосковными приютами.