В Москве появился онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным

В Москве запустили онлайн-платформу для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам, сообщает столичный Дептранс у себя в телеграм-канале. В сервисе собраны анкеты животных из московских и подмосковных приютов.

«Сегодня Всемирный день защиты животных. Именно в этот день мы открываем платформу «Хвосты и лапки». Между собой мы называем ее «тиндер для друзей». <…> Скоро на линию выйдет и наш поезд. Там можно будет не только выбрать животное, но и узнать про то, как помочь ему (и себе) быстрее адаптироваться к новой счастливой жизни», — рассказала советник руководителя департамента Алена Еремина.

Подобрать питомца через сервис можно с помощью специальных фильтров. Кроме того, на сайте собрана вся информация, необходимая будущим хозяевам.

Если пользователь не может взять животное домой, но все-равно хочет помочь, ему будут предложены другие способы поддержки проекта. Например, можно взять питомцев под опеку, либо купить им корм, лекарства и игрушки.

В сервисе «Хвосты и лапки» представлены собаки и кошки из 13 московских и подмосковных приютов. В дальнейшем пользователи сами смогут загружать анкеты животных, которым нужен дом.

Этим летом студия Petrick представила проект, созданный в поддержку приюта «Супер Cобака». Это анимационные ролики про собак, которые остались без дома и хотят найти своих хозяев. Каждое животное говорит голосом знаменитости, среди которых — музыканты Иван Дорн, Манижа, Муся Тотибадзе, Евгения Борзых, блогеры Данила Поперечный, Сергей Мезенцев, Дима Сыендук, актриса Варвара Шмыкова и ведущая Ольга Шелест.