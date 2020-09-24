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В Австралии погибли 380 китов. Они выбросились на берег Тасмании

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:36

В австралийском штате Тасмания более 450 китов, точнее — черных дельфинов, или гринд, выбросились на берег. Несмотря на усилия спасателей, 380 особей погибли. Об этом сообщил The Guardian.

По информации издания, спасти удалось только 50 гринд, найденных на мели в гавани Маккуори. Изначально спасатели обнаружили 270 особей недалеко от города Страхан, но позднее в 10 километрах оттуда были найдены еще 200 черных дельфинов — их увидели с вертолета.

Координатор спасательной службы парков и дикой природы Тасмании Ник Дека заявил, что на данный момент его подчиненные борются за жизни 30 китов — остальные гринды погибли. Спасением черных дельфинов сейчас занимаются около 60 человек, из них 20 добровольцев.

Как отмечает биолог Крис Карлион, выброс гринд на берег не вызван действиями человека. «Это естественное событие, мы знаем, что такое происходило и ранее. Мы мало что можем сделать, чтобы это предотвратить», — говорит доктор.

Тем не менее, этот выброс китов считается одним из крупнейших в истории. Последнее подобное по масштабам событие в Тасмании произошло в 1935 году, тогда на берег возле города Стэнли выбросились 294 кита.

В июле на Фарерских островах в ходе традиционной охоты были убиты 252 кита и 35 белоголовых дельфина. Экологическая организация Sea Shepherd в связи с этим призвала бойкотировать продукцию Фарерских островов и туристические возможности архипелага.

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