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Уэсли Снайпс опроверг слухи о своем высокомерном и агрессивном поведении на съемках «Блэйда-3»

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:59

Уэсли Снайпс опроверг слова комика Паттона Освальта, который не раз рассказывал, что на съемках «Блэйда-3» звезда трилогии вел себя настолько странно, что его начали подозревать в помешательстве. Интервью с актером опубликовало издание The Guardian.

Журналист процитировал Освальта, где тот говорит, что Снайпс на площадке фильма постоянно был агрессивным и высокомерным. По словам комика, актер не откликался на свое имя, требуя называть его только Блэйдом, общался исключительно с помощью записок и даже пытался придушить режиссера Дэвида С.Гойера.

Снайпс заверил, что ничего такого он не делал, и удивился, почему все сразу же поверили Освальту.

«Я вам так скажу. Если бы я попытался задушить Дэвида Гойера, вы бы, наверное, сейчас не разговаривали со мной. Мускулистый черный парень, душащий режиссера, отправился бы в тюрьму, я вам гарантирую. Напомню, я был одним из исполнительных продюсеров проекта. Я одобрял постановщика. Я был не просто актером по найму. У меня была власть говорить, диктовать, решать. Многим людям было сложно с этим смириться», — отметил Снайпс.

По словам актера, эти микроагрессии — лишь одна из проблем, с которыми афроамериканцы сталкиваются в США. Люди поверили версии Освальта, потому что склонны доверять белым, если речь идет о черном парне, пояснил он.

«Я почти не помню его на съемочной площадке, но удивительно, что его слов было достаточно, чтобы заставить людей сказать: «Да, вы знаете, у Снайпса проблемы», — добавил Снайпс.

Уэсли Снайпс сыграл Эрика Брукса в оригинальной трилогии фильмов, выпущенных в период между 1998 и 2004 годами. С тех пор персонаж находился в тени, однако с новой волной интереса к комиксам его решили вернуть в киновселенную.

В июле Marvel анонсировала перезапуск «Блэйда». Подробности проекта пока неизвестны, как и точная дата выхода на экраны. Главную роль в перезапуске франшизы исполнит американский актер Махершала Али ― обладатель двух «Оскаров» за лучшие мужские роли второго плана в «Зеленой книге» и в «Лунном свете».

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