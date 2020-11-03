Сегодня, 3 ноября, в США проходит голосование на выборах президента. Власти страны не ожидают беспорядков в ходе выборов, однако магазины и предприятия пытаются заранее защитить себя от акций протеста. Показываем, как сейчас выглядят крупные города Соединенных Штатов.

3 ноября, в день выборов президента США, многие крупные магазины и предприятия торговли закрываются, опасаясь беспорядков на улицах. Несмотря на то, что на 3 ноября не запланировано крупных демонстраций и только в нескольких городах пройдут лишь отдельные акции протеста и мирные выступления, власти опасаются повторения майских беспорядков на улицах. Некоторые предприятия перестанут работать не только в день голосования, но и в последующие дни до конца недели.

В Вашингтоне рестораны и супермаркеты в радиусе нескольких кварталов от Белого дома заколотили витрины и закрыли входы листами фанеры. Несмотря на это, на многих витринах есть знаки, сообщающие о том, что предприятия все еще работают.

Университет Джорджа Вашингтона разослал студентам письма с предупреждением о возможных беспорядках. Администрация университета посоветовала студентам заранее запастись едой, медикаментами и предметами первой необходимости, чтобы не выходить на улицу в течение нескольких дней без излишней надобности.

Even hospitals are boarding up before the Election Day in Washington. pic.twitter.com/qyCq3z99Xw — Ruslan Moldovanov (@Revolov) October 30, 2020

Меры безопасности предпринимают и другие американские города: пользователи соцсетей выкладывают фотографии заколоченных витрин из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Бостона и Чикаго. Закрываются не только частные предприятия, но и государственные организации, а в отдельных городах — и целые улицы: так, Родео-драйв в Лос-Анджелесе, на которой располагается множество престижных магазинов и бутиков, будет недоступна для проезда и прохода 3 и 4 ноября.