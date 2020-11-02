Бейонсе назвала пчеловодство своим хобби. У нее есть два улья

Певица Бейонсе призналась, что в свободное время занимается пчеловодством. Об этом она рассказала в интервью британскому Vogue.

Артистка рассказала, что у нее два улья, в которых живут 80 тысяч пчел. По ее словам, за год насекомые дают ей сотни банок меда.

«Я занялась ульями, потому что у моих дочерей Блю и Руми ужасная аллергия, а мед обладает бесчисленными целебными свойствами», — рассказала Бейонсе.

В августе Бейонсе выпустила клип на песню «Brown Skin Girl» с ее третьего визуального альбома «Black Is King». Режиссером ролика выступила Дженн Нкиру, ранее работавшая с певицей над видео к «Apeshit».