Смотрите новый клип Бейонсе «Brown Skin Girl» с Наоми Кэмпбелл, Люпитой Нионго и Келли Роуленд

Американская певица Бейонсе выпустила клип на песню Brown Skin Girl. В Нем снялись супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Люпита Нионго, певица Келли Роуленд и дочь Бейонсе Блу Айви.
Музыкальное видео вошло в третий визуальный альбом артистки Black Is King. Режиссером клипа выступила Дженн Нкиру, ранее работавшая с Бейонсе над видео к Apeshit. Изначально клип можно было посмотреть только в составе пластинки на стриминговом сервисе Disney+, но теперь его наконец выложили на платформе YouTube.
«В этом видео для меня было очень важно отразить совершенно разные оттенки темной кожи. Мы хотели показать каждого героя в величественном свете», — рассказала Бейонсе.
Бейонсе анонсировала визуальный альбом Black Is King в конце июня. Позднее певица Адель воссоздала образ Бейонсе из альбома.