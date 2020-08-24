Смотрите новый клип Бейонсе «Brown Skin Girl» с Наоми Кэмпбелл, Люпитой Нионго и Келли Роуленд

Американская певица Бейонсе выпустила клип на песню Brown Skin Girl. В Нем снялись супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Люпита Нионго, певица Келли Роуленд и дочь Бейонсе Блу Айви.

Музыкальное видео вошло в третий визуальный альбом артистки Black Is King. Режиссером клипа выступила Дженн Нкиру, ранее работавшая с Бейонсе над видео к Apeshit. Изначально клип можно было посмотреть только в составе пластинки на стриминговом сервисе Disney+, но теперь его наконец выложили на платформе YouTube.