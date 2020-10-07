В Оклахоме тюремщики пытали заключенных детской песенкой про акул

В американском штате Оклахома троих тюремных надзирателей обвинили в жестоком обращении с заключенными: они заставляли осужденных стоя слушать детскую песенку про акул «Baby Shark» на протяжении более двух часов. Об этом сообщил Insider.

От действий тюремщиков пострадали по меньшей мере четверо заключенных: в США многократное прослушивание одной и той же мелодии приравнивается к пыткам. Надзиратели использовали музыку как дисциплинарное наказание в ноябре и декабре 2019 года.