В Оклахоме тюремщики пытали заключенных детской песенкой про акул

В американском штате Оклахома троих тюремных надзирателей обвинили в жестоком обращении с заключенными: они заставляли осужденных стоя слушать детскую песенку про акул «Baby Shark» на протяжении более двух часов. Об этом сообщил Insider.
От действий тюремщиков пострадали по меньшей мере четверо заключенных: в США многократное прослушивание одной и той же мелодии приравнивается к пыткам. Надзиратели использовали музыку как дисциплинарное наказание в ноябре и декабре 2019 года.
После того как о случившемся узнали в местной полиции, трое мужчин предстали перед судом и были оштрафованы за мелкое правонарушение. По словам прокурора, он хотел бы вынести более суровый приговор, но не нашел для этого законного основания. Все трое тюремщиков уволились после инцидента.
Ранее в Америке оправдали мужчину, который 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал: изнасилование и убийство девушки в 1983 году.