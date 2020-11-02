Ginza Project запускает на Даниловском рынке первую в России кулинарную школу Джейми Оливера

Ресторанный холдинг Ginza Project на днях откроет в Москве кулинарную школу известного британского шеф-повара Джейми Оливера. Это первое открытие Jamie Oliver Cookery School за пределами Великобритании.

Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор и партнер Ginza Project Moscow Максим Ползиков, проект стартует на этой неделе на одной из столичных площадок холдинга — на Даниловском рынке. Стоимость занятия в кулинарной школе составит от 2500 до 5600 рублей в зависимости от его сложности и длительности.

По словам источника издания, франшиза Oliver Cookery School могла обойтись Ginza Project в 10 млн рублей. Кроме того, по условиям контракта компания будет выплачивать владельцу бренда процент от выручки.

Переговоры об открытии школы в Москве начались еще в 2015 году. Тогда совладелец и основатель Ginza Project Дмитрий Сергеев обещал, что проект запустится через три-четыре месяца.

Основатель фуд-молла StrEat Максим Попов предполагает, что сроки могли затянуться, так как нужно было не только завезти оборудование, но и подписать спонсорские контракты с поставщиками продуктов, посуды и так далее. По его прогнозу, что вторая школа Джейми Оливера может быть открыта в Санкт-Петербурге.