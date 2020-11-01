В России за сутки выявили 18 665 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 525 заболевших больше, чем днем ранее.
Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае и Свердловской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 636 781. За сутки выздоровели 10 259 человека, за все время — 1,22 млн. Умерли за сутки 245 пациентов, за все время — 28 235.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 46 млн человек, из них умерли 1,19 млн, а выздоровели 30 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,1 млн). На втором — Индия (8,1 млн), а на третьем — Бразилия (5,5 млн).