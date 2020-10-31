В продаже появилась свеча с ароматом 2020 года. Она пахнет санитайзером и банановым хлебом

Британский бренд Flaming Crap выпустил ароматическую свечу, посвященную 2020 году. Ее запахи должны напоминать о тех уникальных моментах, которые изменили жизнь людей в этом году.

Многослойная свеча пахнет банановым хлебом, санитайзером, древесным мускусом, а также дешевым лосьоном после бритья, которым пользовался Джо Экзотик из «Короля Тигров». Она изготовлена из веганского воска и перерабатываемых материалов и горит до 30 часов.