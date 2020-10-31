В продаже появилась свеча с ароматом 2020 года. Она пахнет санитайзером и банановым хлебом

Британский бренд Flaming Crap выпустил ароматическую свечу, посвященную 2020 году. Ее запахи должны напоминать о тех уникальных моментах, которые изменили жизнь людей в этом году.
Многослойная свеча пахнет банановым хлебом, санитайзером, древесным мускусом, а также дешевым лосьоном после бритья, которым пользовался Джо Экзотик из «Короля Тигров». Она изготовлена из веганского воска и перерабатываемых материалов и горит до 30 часов.
Оформить предзаказ на свечу можно здесь. Одна штука обойдется в 15 фунтов стерлингов.
Ранее IKEA вместе с основателем парфюмерного дома Byredo Беном Горемом разработала лимитированную коллекцию свечей, которая призвана пробуждать воспоминания. Купить продукцию можно будет в магазинах IKEA в России и онлайн с 1 ноября 2020 года.