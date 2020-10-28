В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть

В РПЦ представили новый проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете. Его разработал архитектор Дмитрий Пшеничников.
Предполагается, что здание будет высотой 46 метров и рассчитано на 1000 человек. Его собираются оборудовать двумя подземными этажами, где разместятся помещения для прихожан и духовный центр МГУ.
Цоколь и парадные лестницы хотят облицевать гранитом, а стены выложить из кирпича и украсить декоративными деталями из фибробетона. Элементы куполов, шатров и кресты предлагается соорудить из листов нитрита титана, оформленных под золото, а на фасадах разместить мозаичные панно.
О планах построить храм при МГУ на проспекте Вернадского стало известно в 2015 году. Сейчас там находится временный храм, открытый в 2018 году. Изначально новое сооружение хотели поставить на прямоугольный стилобат, при разработке проекта брали за основу храм Василия Блаженного.
Первоначальный проект храма
Временный храм