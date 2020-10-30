Около 20 регионов России пожаловались на недостаток медицинского кислорода

Примерно в 20 регионах России пожаловались на недостаток медицинского кислорода, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает РБК.

Среди регионов оказались Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области, а также Чувашия, Хабаровск и Красноярский край. На прошлой неделе о нехватке вещества в Ростовской и Курской областях, но они не упоминаются в списке регионов, в которых ведомство выявило сложности с поставками.

В первом полугодии этого года в России произвели около 4,5 млн кубометров медицинского кислорода в газообразном виде и 64 тысячи тонны — в жидком. Такой показатель на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году. Мантуров заявил, что недостаток вещества связан с пандемией коронавируса.

«Это говорит о том, что мы живем в непростой ситуации, когда созданы дополнительные койки для больных [коронавирусом] и объем потребления медицинского кислорода возрос существенно», — отметил Мантуров.

На прошлой неделе врач ростовской больницы рассказал о смерти пяти пациентов из‑за того, что в госпитале были перебои с кислородом для аппаратов ИВЛ. Вечером на пересменке медики обнаружили, что в системе начал снижаться кислород. Позже «ситуация усугубилась», и кислород не поднимался выше дпустимой отметки, из‑за чего состояние всех пациентов резко ухудшилось.