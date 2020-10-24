Врач рассказал о смерти пяти пациентов в ростовской больнице из‑за перебоев с кислородом для ИВЛ

Врач ростовской больницы рассказал о смерти пяти пациентов из‑за того, что в госпитале были перебои с кислородом для аппаратов ИВЛ. Его заявление опубликовала у себя в фейсбуке юристка Екатерина Гордон, которая занимается расследованием этого дела.

К своему посту она прикрепила скриншоты, на которых приводится показания анестезиолога-реанимотолога из ростовской больницы № 20. Его имя не раскрывается.

Медик рассказал, что вышел на дежурство в ночную смену. Он уточнил, что в это время в отделении находились от 25 до 27 пациентов на двух докторов. На пересменке врачи обнаружили, что в системе начал снижаться кислород.

По словам медика, после 21.40 по местному времени «ситуация усугубилась» и кислород не поднимался выше отметки в 1,5. Как рассказал врач, состояние всех пациентов резко ухудшилось. Этот факт нашел отражение в историях больных всех пациентов, лежавших в этот момент в отделении.

«Период полного отсутствия кислорода длился около 40 минут, до 22.50. Все было сумбурно очень в этот момент, поэтому детали звонков, передвижение по палатам и порядок реанимационных мероприятий я не смогу рассказать точно, приходилось разрываться везде. <…> В 21.10 была фиксирована первая клиническая смерть, пятая клиническая смерть была фиксирована около 22:30», — заявил медик.

Врач отметил, что после каждой клинической смерти медики около получаса оказывали реанимационные мероприятия.

«Сейчас идет фальсификация и укрытие всех документов, в следственный комитет были переданы истории без некоторых наших дневников и подписей с целью укрытия факта кислородной трагедии и выставления нас виноватыми», — приводит Гордон слова медика.

Юристка заявила, что сообщения о том, что перебоев с кислородом не было, не соответствуют действительности. Гордон также потребовала отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.

«Афиша Daily» направила запрос в Минздрав Ростовской области.