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Oneohtrix Point Never выпустил девятый студийный альбом

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:50

Американский электронный музыкант Дэниел Лопатин, известный как Oneohtrix Point Never, выпустил новый альбом «Magic Oneohtrix Point Never». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Исполнительным продюсером пластинки выступил Эйбел Тесфайе (The Weeknd). В ее записи приняли участие Arca и Кэролайн Полачек из американского синти-поп-дуэта Chairlift.

Это уже девятый альбом Oneohtrix Point Never. Идея пластинки возникла, когда музыкант переслушивал старые радио-микстейпы, которые он сделал еще в подростковом возрасте.

«Я хотел сделать связный, энергичный, 50-минутный альбом, который был бы очень личным, взятым из палитр FM, которые меня интересовали. Я думаю, это действительно хорошо работает как метафора того, как я изменился. То, что я пытаюсь понять о своей жизни и о том, насколько я заядлый слушатель музыки, и как это повлияло на меня как на музыканта, отчасти находится на этой пластинке. Я пришел к этой метафоре трансформации, подумав о радио», — рассказал Дэниел Лопатин Apple Music.

Ранее Oneohtrix Point Never выпустил сингл «No Nightmares», который также вошел в его новый альбом. В треке используется вокал The Weeknd, а сам он похож на его песню «Scared To Live».

Oneohtrix Point Never уже сотрудничал с The Weeknd. Они вместе работали над саундтреком «Неограненных алмазов», альбомом «After Hours» и появлялись вдвоем на «Saturday Night Live» в начале этого года.

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