Oneohtrix Point Never выпустил девятый студийный альбом

Это уже девятый альбом Oneohtrix Point Never. Идея пластинки возникла, когда музыкант переслушивал старые радио-микстейпы, которые он сделал еще в подростковом возрасте.

«Я хотел сделать связный, энергичный, 50-минутный альбом, который был бы очень личным, взятым из палитр FM, которые меня интересовали. Я думаю, это действительно хорошо работает как метафора того, как я изменился. То, что я пытаюсь понять о своей жизни и о том, насколько я заядлый слушатель музыки, и как это повлияло на меня как на музыканта, отчасти находится на этой пластинке. Я пришел к этой метафоре трансформации, подумав о радио», — рассказал Дэниел Лопатин Apple Music.

Ранее Oneohtrix Point Never выпустил сингл «No Nightmares», который также вошел в его новый альбом. В треке используется вокал The Weeknd, а сам он похож на его песню «Scared To Live».

Oneohtrix Point Never уже сотрудничал с The Weeknd. Они вместе работали над саундтреком «Неограненных алмазов», альбомом «After Hours» и появлялись вдвоем на «Saturday Night Live» в начале этого года.