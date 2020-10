Американский электронный музыкант Дэниел Лопатин, известный как Oneohtrix Point Never, выпустил новый трек «No Nightmares». Он войдет в грядущий альбом музыканта «Magic Oneohtrix Point Never», релиз которого намечен на 30 октября.

В треке «No Nightmares» использован вокал Эйбела Тесфайе (The Weeknd). Как отмечает The Fader, новая композиция — близкий родственник песни «Scared To Live», появившейся на альбоме The Weeknd «After Hours».