В треке «No Nightmares» использован вокал Эйбела Тесфайе ( The Weeknd ). Как отмечает The Fader, новая композиция — близкий родственник песни «Scared To Live», появившейся на альбоме The Weeknd «After Hours».

Американский электронный музыкант Дэниел Лопатин, известный как Oneohtrix Point Never, выпустил новый трек «No Nightmares». Он войдет в грядущий альбом музыканта «Magic Oneohtrix Point Never», релиз которого намечен на 30 октября.

Лопатин также раскрыл некоторые детали будущего релиза. В частности, исполнительным продюсером «Magic Oneohtrix Point Never» станет Тесфайе, а в его записи приняли участие Arca и Кэролайн Полачек из американского синти-поп-дуэта Chairlift.

Oneohtrix Point Never уже сотрудничал с The Weeknd. Они вместе работали над саундтреком «Неограненных алмазов», альбомом «After Hours» и появлялись вдвоем на Saturday Night Live в начале этого года.