«ВКонтакте» проведет «Ночь искусств» онлайн

«ВКонтакте» проведет ежегодную акцию «Ночь искусств» онлайн 3 ноября. Об этом сообщили представители соцсети.

В рамках мероприятия в 19.00 состоится открытие выставки Музея МАММ «Календарь Пирелли 2020. Паоло Роверси. В поисках Джульетты». В это же время Музеи Московского Кремля проведут экскурсию и премьеру фильма к экспозиции «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали». Кроме того, запланированы прямые трансляции из Петергофа, онлайн-активности от Политехнического музея и Русского музея.

Посетители «Ночи искусств» смогут прослушать в 18.00 концерт музыки из старых видеоигр от Музея советских игровых автоматов, и большой эфир с концертом, дискуссией и мэппинг-шоу из Третьяковской галереи.

Государственный исторический музей устроит эфир с создателями фильма «Тобол» в 19.00.

В 20.00 начнутся театральные постановки и виртуальная экскурсия от Музея Анны Ахматовой. А в 21.00 пройдут онлайн-лекция «Москва — другие города» и беседы о связи мегаполисов от Музея Москвы.

«Ночь искусств» служит заключительной частью серии акций, среди которых «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь» и «Ночь музыки». Мероприятие проводится в этом году в восьмой раз. Трансляции также будут доступны на сайте «Культура РФ».