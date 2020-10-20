«Ночь искусств» 3 ноября пройдет онлайн

Ежегодная российская образовательная акция «Ночь искусств» в этом году состоится онлайн. Об этом говорится на сайте мероприятия.

«Ночь искусств» пройдет в ночь с 3 по 4 ноября. Мероприятие перевели в режим онлайн из‑за пандемии коронавируса, рассказали в министерстве культуры. Тем не менее зрителей ждут лекции об искусстве, показы концертов, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям.

Замминистра культуры Максим Ксензов напомнил, что в этом году онлайн прошли и другие важные культурные мероприятия, такие как «Ночь музеев», «День театра» и «Библионочь».

«Ночь искусств» пройдет на сайте «Культура РФ». Трансляции из культурных учреждений пройдут в обновленном разделе «Live» и официальных соцсетях портала. На странице акции можно будет увидеть онлайн-афишу, расписание трансляций, тематические подборки, которые познакомят зрителей с разными видами искусства.

Это уже восьмая по счету акция «Ночь искусств», которая проходит в России. Мероприятие проводится с 2013 года, его цель сделать искусство интересным и доступным для жителей страны.