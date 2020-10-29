«Что нужно сделать, чтобы получить доброту в этой семье?»: Netflix показал новый трейлер «Короны»

Ролик приоткрывает некоторые ключевые линии, о которых расскажут новые серии шоу (они выйдут 15 ноября): противостояние Елизаветы II и премьер-министра Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон , и непростые отношения Дианы Спенсер с королевской семьей.

В четвертом сезоне, помимо Андерсон, появятся Эмма Коррин — в роли принцессы Дианы, Оливия Колман — в роли Елизаветы II, и Хелена Бонэм-Картер — в роли принцессы Маргарет. По словам создателей шоу, продолжение сериала сконцентрируется на событиях 1980-х, когда британская королевская семья оказалась разъединена, как никогда прежде.

В августе стало известно, что в пятом и шестом сезонах «Короны» принцессу Диану, которой будет уделено больше внимания, сыграет Элизабет Дебики («Вдовы», «Довод», сериал «Страна Лавкрафта»).

Колман и Бонэм-Картер заменят Имельда Стонтон и Лесли Мэнсвилл, а роль принца Филиппа исполнит Джонатан Прайс.

«Корона» выходит с 2016 года и рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Шестой сезон станет для шоу последним.