перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер документального фильма о Фрэнке Заппе 22:27
«Что нужно сделать, чтобы получить доброту в этой семье?»: Netflix показал новый трейлер «Короны» 22:07
ateliersjeannouvel/Instagram Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии
Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии 21:25
Pornhub создал образовательный сериал о сексе 21:03
Теракты в Ницце и Авиньоне, угрозы разработчикам Cyberpunk 2077 и другие новости дня 20:53 Дайджест
В Германии автомобиль въехал в пешеходную зону. Один человек погиб, и трое пострадали 20:48
В Москве пройдет благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в Нагорном Карабахе 20:41
mossobyanin/Instagram В Москве открыли самый большой автовокзал в Восточной Европе
В Москве открыли самый большой автовокзал в Восточной Европе 20:25
«А что в 1937? Переехал?»: в Москве рядом с мемориальными табличками появились вопросы о репрессиях 19:58
Красноярская ярмарка книжной культуры объявила программу 19:50
«Уходи!»: CocoRosie записали песню в поддержку протестов в Беларуси 18:38
Александра Добровинского, защищавшего потерпевших по делу Ефремова, лишили адвокатского статуса 18:28
Пресс-материалы Идея наряда на Хеллоуин: «Кухня на районе» запустила продажу костюмов курьера
Идея наряда на Хеллоуин: «Кухня на районе» запустила продажу костюмов курьера 18:20
Маугли, Nice Davis и Lale станут участниками нового выпуска «Fresh & Loud» 17:32
Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из‑за осложнений после COVID-19 17:20
Россияне назвали самые чистые и грязные города в стране 17:01
Ксения Собчак рассказала об угрозах себе и семье после поста о религии и свободе слова 16:53
Mitya Ivanov/Unsplash В мэрии Москвы пока не планируют распространять систему QR-кодов на рестораны
В мэрии Москвы пока не планируют распространять систему QR-кодов на рестораны Обновлено в 16:51
В Казани активистка легла в гроб рядом с полицией, чтобы напомнить о проблеме домашнего насилия 16:42
Мак ДеМарко получает комплименты от неодушевленных предметов в новом клипе группы Crowded House 16:17
Отключить рекламу

«Что нужно сделать, чтобы получить доброту в этой семье?»: Netflix показал новый трейлер «Короны»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:07

Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер четвертого сезона биографического сериала о королеве Елизавете II «Корона». Видео появилось на ютьюб-канале компании.

Ролик приоткрывает некоторые ключевые линии, о которых расскажут новые серии шоу (они выйдут 15 ноября): противостояние Елизаветы II и премьер-министра Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон, и непростые отношения Дианы Спенсер с королевской семьей.

В четвертом сезоне, помимо Андерсон, появятся Эмма Коррин — в роли принцессы Дианы, Оливия Колман — в роли Елизаветы II, и Хелена Бонэм-Картер — в роли принцессы Маргарет. По словам создателей шоу, продолжение сериала сконцентрируется на событиях 1980-х, когда британская королевская семья оказалась разъединена, как никогда прежде.

В августе стало известно, что в пятом и шестом сезонах «Короны» принцессу Диану, которой будет уделено больше внимания, сыграет Элизабет Дебики («Вдовы», «Довод», сериал «Страна Лавкрафта»).

Колман и Бонэм-Картер заменят Имельда Стонтон и Лесли Мэнсвилл, а роль принца Филиппа исполнит Джонатан Прайс.

«Корона» выходит с 2016 года и рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Шестой сезон станет для шоу последним.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Елизавета II
Джиллиан Андерсон
Маргарет Тэтчер
Оливия Колман
Хелена Бонэм-картер
Имельда Стонтон
Джонатан Прайс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить