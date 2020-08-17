Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

Впервые еще юная принцесса Диана появится в четвертом сезоне «Короны», который должен выйти до конца этого года. В нем роль исполнит начинающая актриса Эмма Коррин. В следующих двух сезонах жизни принцессы и ее смерти в автомобильной аварии будет уделено намного больше внимания.

Актриса Элизабет Дебики («Вдовы», «Вита и Вирджиния», сериал «Страна Лавкрафта») сыграет принцессу Диану в пятом и шестом сезонах сериала «Корона» от Netflix . Об этом сообщается в социальных сетях шоу.

«Дух принцессы Дианы, ее слова и действия живут в сердцах многих людей. Для меня большая честь и привилегия присоединиться к команде этого великолепного сериала, который полностью захватил меня с первого эпизода», — сказала Дебики.

Год назад, после выхода фильма «Вита и Вирджиния» о любовных отношениях писательниц Вирджинии Вулф и Виты Сэквилл-Уэст, «Афиша Daily» поговорила с Элизабет Дебики, которая сыграла одну из главных ролей.

Скоро мы увидим актрису в «Доводе» Кристофера Нолона. Фильм выйдет в российский прокат в начале сентября.

«Корона» выходит с 2016 года и рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Шестой сезон станет для шоу последним.