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Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

Анастасия Цой
Сегодня в 10:45

Актриса Элизабет Дебики («Вдовы», «Вита и Вирджиния», сериал «Страна Лавкрафта») сыграет принцессу Диану в пятом и шестом сезонах сериала «Корона» от Netflix. Об этом сообщается в социальных сетях шоу.

Впервые еще юная принцесса Диана появится в четвертом сезоне «Короны», который должен выйти до конца этого года. В нем роль исполнит начинающая актриса Эмма Коррин. В следующих двух сезонах жизни принцессы и ее смерти в автомобильной аварии будет уделено намного больше внимания.

«Дух принцессы Дианы, ее слова и действия живут в сердцах многих людей. Для меня большая честь и привилегия присоединиться к команде этого великолепного сериала, который полностью захватил меня с первого эпизода», — сказала Дебики.

Год назад, после выхода фильма «Вита и Вирджиния» о любовных отношениях писательниц Вирджинии Вулф и Виты Сэквилл-Уэст, «Афиша Daily» поговорила с Элизабет Дебики, которая сыграла одну из главных ролей.

Скоро мы увидим актрису в «Доводе» Кристофера Нолона. Фильм выйдет в российский прокат в начале сентября.

«Корона» выходит с 2016 года и рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Шестой сезон станет для шоу последним.

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