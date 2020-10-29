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Александра Добровинского, защищавшего потерпевших по делу Ефремова, лишили адвокатского статуса

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:28

Московский совет адвокатской палаты на два года лишил статуса Александра Добровинского, защищавшего потерпевших по делу Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

Юрист заявил, что дорожит статусом адвоката и будет обжаловать в суде это решение, его оно «удивило и возмутило», а также оказалось неожиданным.

Добровинский уточнил, что квалификационная комиссия не нашла дисциплинарного поступка в его действиях, а ее заключение было «практически в пользу» юриста.

«Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну. Все последующие обвинения зависели от этого», — заявил Добровинский.

По словам адвоката, Министерство юстиции, которое может прекращать статус адвоката, тоже не выступало с подобным предложением. Добровинский отметил, что «адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену».

«В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца», — заявил Добровинский.

В сентября Минюст предложил возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского из‑за представления адвокатом семьи погибшего Сергея Захарова по делу Михаила Ефремова. Тогда же в министерстве было предложено лишить защитника Ефремова Эльмана Пашаева статуса адвоката — что в итоге и произошло. Позднее против Добровинского возбудили второе дисциплинарное дело.

В министерстве разъяснили претензии к обоим адвокатам. Как заявили в Минюсте, их высказывания «содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов», «демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима 8 сентября. Его признали виновным по делу об аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель грузовика Сергей Захаров.

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