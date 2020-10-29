Александра Добровинского, защищавшего потерпевших по делу Ефремова, лишили адвокатского статуса

Московский совет адвокатской палаты на два года лишил статуса Александра Добровинского, защищавшего потерпевших по делу Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

Юрист заявил, что дорожит статусом адвоката и будет обжаловать в суде это решение, его оно «удивило и возмутило», а также оказалось неожиданным.

Добровинский уточнил, что квалификационная комиссия не нашла дисциплинарного поступка в его действиях, а ее заключение было «практически в пользу» юриста.

«Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну. Все последующие обвинения зависели от этого», — заявил Добровинский.

По словам адвоката, Министерство юстиции, которое может прекращать статус адвоката, тоже не выступало с подобным предложением. Добровинский отметил, что «адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену».

«В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца», — заявил Добровинский.

В сентября Минюст предложил возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского из‑за представления адвокатом семьи погибшего Сергея Захарова по делу Михаила Ефремова. Тогда же в министерстве было предложено лишить защитника Ефремова Эльмана Пашаева статуса адвоката — что в итоге и произошло. Позднее против Добровинского возбудили второе дисциплинарное дело.

В министерстве разъяснили претензии к обоим адвокатам. Как заявили в Минюсте, их высказывания «содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов», «демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима 8 сентября. Его признали виновным по делу об аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель грузовика Сергей Захаров.