Николь Кидман подтвердила, что будет третий сезон «Большой маленькой лжи»

Актриса Николь Кидман подтвердила, что третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке. Об этом пишет NME.

Кидман во время интервью для подкаста Jam Nation на iHeart Radio рассказала, что авторка романа, по которому были сняты первый и второй сезоны «Большой маленькой лжи», Лиана Мориарти работает над продолжением истории.

Новая книга и ляжет в основу третьего сезона шоу от HBO. «Мы работаем над новым сезоном, потому что женщины хотят продолжения», — добавила Кидман.