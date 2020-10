Николь Кидман подтвердила, что будет третий сезон «Большой маленькой лжи»

Публикация от big little lies (@biglittlelies) 11 Дек 2019 в 7:15 PST

Рецензию «Афиши Daily» на второй сезон «Большой маленькой лжи» можно прочитать здесь.

Недавно вышел первый тизер сериала «Отыграть назад», в котором Николь Кидман снималась вместе с Хью Грантом. Также актриса спродюсирует экранизацию пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True» и сыграет в ней главную роль.