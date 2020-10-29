Николь Кидман подтвердила, что будет третий сезон «Большой маленькой лжи»

Актриса Николь Кидман подтвердила, что третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке. Об этом пишет NME.
Кидман во время интервью для подкаста Jam Nation на iHeart Radio рассказала, что авторка романа, по которому были сняты первый и второй сезоны «Большой маленькой лжи», Лиана Мориарти работает над продолжением истории.
Новая книга и ляжет в основу третьего сезона шоу от HBO. «Мы работаем над новым сезоном, потому что женщины хотят продолжения», — добавила Кидман.
Рецензию «Афиши Daily» на второй сезон «Большой маленькой лжи» можно прочитать здесь.
Недавно вышел первый тизер сериала «Отыграть назад», в котором Николь Кидман снималась вместе с Хью Грантом. Также актриса спродюсирует экранизацию пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True» и сыграет в ней главную роль.